Грузия изменит отношения с США в 2025 году

Премьер Грузии заявил об изменениях отношений с США с 2025 года. Он также добавил, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об изменениях отношений Тбилиси и Вашингтона с начала будущего года. Он отметил, что отношения нуждаются в перезагрузке.

Глава правительства подчеркнул, что последние действия Вашингтона в адрес Тбилиси не способствуют оздоровлению отношений между государствами. По его словам, это очень печально.

При этом Кобахидзе оптимистично настроен в отношении перспектив Грузии стать членом Евросоюза. Он сообщил, что страна будет готова вступить в ЕС к 2030 году.

Премьер добавил, что Тбилиси продолжить предпринимать шаги в данном направлении.