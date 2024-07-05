Вестник Кавказа

Грузия изменит отношения с США в 2025 году

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии заявил об изменениях отношений с США с 2025 года. Он также добавил, что страна будет готова к членству в ЕС к 2030 году.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об изменениях отношений Тбилиси и Вашингтона с начала будущего года. Он отметил, что отношения нуждаются в перезагрузке.

Глава правительства подчеркнул, что последние действия Вашингтона в адрес Тбилиси не способствуют оздоровлению отношений между государствами. По его словам, это очень печально.

При этом Кобахидзе оптимистично настроен в отношении перспектив Грузии стать членом Евросоюза. Он сообщил, что страна будет готова вступить в ЕС к 2030 году.

Премьер добавил, что Тбилиси продолжить предпринимать шаги в данном направлении.

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