Вестник Кавказа

США призвали парламент Грузии последовать примеру президента

США призвали парламент Грузии последовать примеру президента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме посоветовали грузинским парламентариям продолжить дело, начатое президентом республики в субботу. Там отметили, что им не стоит отменять вето, наложенное Зурабишвили на скандальный закон об иноагентах.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома прокомментировал вето, которое накануне президент Грузии наложила на закон об иноагентах.

"Рады видеть, что президент Зурабишвили выступает за евроатлантическое будущее Грузии, наложив вето на закон об иностранных агентах"

– Эдриенн Уотсон

Она подчеркнула, что теперь примеру президента республики должен последовать парламент.

"Мы призываем членов парламента проявить такое же мужество и не отменять ее вето"

– представитель Белого дома

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