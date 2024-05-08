Генсек "Грузинской мечты" отреагировал на угрозу американских санкций

Возможные санкции не пугают власти Грузии, сообщили в правящей партии республики. Ранее в США допустили введение санкций в отношении грузинского руководство, если резонансный закон об иноагентах будет принят в своем нынешнем виде.

Власти Грузии не боятся возможных санкций Соединенных Штатов. Такое заявление сделал генсек правящей партии страны и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Это неправильно. Если мы говорим о стратегическом партнерстве, дружбе, то шантаж и разговоры с угрозами просто неприемлемы… Я выскажу лично свое мнение и позицию моих однопартийцев, никто не боится этих санкций"

– представитель "Грузинской мечты"

Он также недоумевает по поводу возможных оснований для ограничительных мер в отношении грузинского руководства.

Напомним, закон об иноагентах был принят парламентом в третьем и окончательном чтении во вторник. Руководство Евросоюза предупредило власти республики, что этот шаг может помешать интеграции страны в ЕС. В свою очередь, в США не исключили введение санкций в отношении грузинского руководства.