Грузия требует от США извинений либо доказательств коррупции

Руководство "Грузинской мечты" сообщило, что ждет от США предоставления свидетельств коррумпированности грузинских судей либо снятия с них санкций и принесения извинений.

Один из представителей высшего руководства правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе рассказал сегодня о том, как продвигается выяснение причин введения США санкций против группы грузинских судей. Он обратил внимание, что американская сторона завела диалог по этим санкциям в тупик.

Напомним, что год назад трое работающих судей и один ушедший в отставку оказались невъездными в США якобы из-за участия в коррупционных схемах. Мамука Мдинарадзе отметил, что из Вашингтона на запрос об уликах против судей ответили предложением самостоятельно их получить во время следствия.

"На наш вопрос, требование и просьбу о снятии несправедливых санкций с грузинских судей мы получили ответ: начните расследование. Мы также попросили представить доказательства. Ни одно доказательство не представлено. А без доказательств начало расследования не является стандартом демократии ни для США, ни для Европы, ни для Грузии"

– Мамука Мдинарадзе

Однако власти Грузии не намерены мириться с таким подходом. По словам политика, Тбилиси продолжает требовать от Вашингтона либо свидетельств коррумпированности грузинских судей, либо снятия санкций и извинений.