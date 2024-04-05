"Грузинская мечта" о президенте: эта женщина забыла Конституцию и изменила народу

Руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили выступил сегодня с резкой критикой в адрес президента Грузии Саломе Зурабишвили, пообещавшей помиловать преступника Лазаре Григориадиса, год назад напавшего на полицейских в Тбилиси с "коктейлем Молотова".
Напомним, что накануне Григориадис был приговорен к тюремному заключению сроком 9 лет. Он признан повинным в покушении на жизнь полицейских и поджоге имущества.
Гарибашвили, не стесняясь в выражениях, объявил, что Зурабишвили этим обещанием сама метает "коктейли Молотова" в грузинскую правоохранительную систему, так как становится соучастницей преступления Григориадиса. Он обвинил президента в измене Родине и действиях против грузинской государственности.
"Эта женщина забыла Конституцию, не уважает народ, до конца изменила нашему народу, партии, полиции. Как эта женщина может быть президентом и продолжать свою так называемую деятельность? Это очень большой стыд и преступление против полиции"
– Ираклий Гарибашвили
Депутаты "Грузинской мечты", дополняя критику Гарибашвили, обратили внимание на совпадение политических тактик Саломе Зурабишвили и оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".