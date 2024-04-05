Президент Грузии назвала правящую партию страны "русской мечтой"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике правящую в стране партию "Грузинская мечта".
В частности, она в очередной раз осудила намерение властей Грузии принять закон об иноагентах. Президент добавила, что очень долго держала себя в руках и не называла руководство республики пророссийским, поскольку такая оценка могла бы навредить евроинтеграции страны.
Комментируя последние действия "Мечты", она назвала партию "русской мечтой".
"Грузинская мечта – это русская мечта"
– Саломе Зурабишвили
Она обратила внимание на то, что правящая партия принимает нелогичные решения. После того, как Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, а футбольная сборная страны впервые в истории пробилась на Евро, власти предприняли еще одну попытку принять законопроект об иноагентах, разделив тем самым общество.