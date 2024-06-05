Вестник Кавказа

Грузия отказалась следовать по пути Украины

Грузия отказалась следовать по пути Украины
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
В Грузии заявили, что не дадут использовать себя, как Украину, несмотря на санкции. Там добавили, что власти не допустят украинизации страны.

Тбилисский мэр, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что власти страны не дадут «большим странам» использовать себя, как Украину.

Он подчеркнул, что грузинское руководство сегодня защищает суверенитет, мир и спокойствие в Грузии. Каладзе заявил, что власти не допустят украинизации.

Глава Тбилиси выразил уверенность, что, несмотря на угрозы и санкции, в Грузии будет сохранен мир, а власть всегда будет проводить интересы страны и народа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1270 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; отказалась от встречи с Михаэлем Ротом

"Грузинская мечта" отказалась от встречи с Михаэлем Ротом

Каха Каладзе не попал в партийный список &quot;Грузинской мечты&quot;

Каха Каладзе не попал в партийный список "Грузинской мечты"

Власти Грузии одобряют российский бизнес в стране

Власти Грузии одобряют российский бизнес в стране

Тбилиси становится чище

Тбилиси становится чище

В правящей партии Грузии назвали тратой времени иск против закона об иноагентах

В правящей партии Грузии назвали тратой времени иск против закона об иноагентах

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

В &quot;Грузинской мечте&quot; рассказали о дилемме избирателей на выборах в парламент

В "Грузинской мечте" рассказали о дилемме избирателей на выборах в парламент

Построенный при Саакашвили мост сносят в Тбилиси

Построенный при Саакашвили мост сносят в Тбилиси

Каладзе: на первом месте в Грузии находятся люди и права человека

Каладзе: на первом месте в Грузии находятся люди и права человека

Грузия завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Грузия завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы