В Грузии заявили, что не дадут использовать себя, как Украину, несмотря на санкции. Там добавили, что власти не допустят украинизации страны.

Тбилисский мэр, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что власти страны не дадут «большим странам» использовать себя, как Украину.

Он подчеркнул, что грузинское руководство сегодня защищает суверенитет, мир и спокойствие в Грузии. Каладзе заявил, что власти не допустят украинизации.

Глава Тбилиси выразил уверенность, что, несмотря на угрозы и санкции, в Грузии будет сохранен мир, а власть всегда будет проводить интересы страны и народа.