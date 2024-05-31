Кобахидзе напомнил о последствиях "Евромайдана" для Украины

Премьер Грузии пообещал сделать все, чтобы не допустить в Грузии переворота. Кобахидзе также рассказал о жизни на Украине после событий 2014 года.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинское руководство сделает все, чтобы не допустить государственного переворота в своей стране.

В разговоре с журналистами глава правительства республики осудил "Евромайдан", который произошел на Украине в 2013-2014 годах.

"Когда напоминают о майдане в контексте Грузии, мы должны задать вопрос, кто взял ответственность за последствия майдана в Украине, и кто будет нести ответственность за такие же процессы в Грузии"

- Ираклий Кобахидзе

Он также напомнил о последствиях событий на Украине десятилетней давности. По его словам, внешнее воздействие привело к приходу новой власти без какой-либо ответственности за последующие события.

Кобахидзе подчеркнул, что до "Евромайдана" экономика Украины составляла почти $200 млрд. Сегодняшнее положение страны он назвал "катастрофическим".