Грузия обвинила НАТО в неточном переводе договора

Грузинская партия "Сила народа" выступила с обвинениями в сторону Североатлантического альянса из-за неверного перевода договора, в котором не указан важный пункт о военной помощи.

НАТО годами обманывало граждан Грузии договором организации, где был вычеркнут пункт о том, что страны, входящие в альянс, в случае угрозы одному из членов НАТО оказывают военную помощь только если посчитают это нужным. Такое заявление сделали в партии "Сила народа", которая входит в парламентское большинство республики.

Политическое объединение считает, что таким образом НАТО лгало гражданам страны и пропагандировало безопасность, которой на самом деле не было.

"В отличие от оригинала, из грузинской версии изъята основная часть, где речь идет о применении военной силы. В переводе исчезла главная оговорка из оригинала устава, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным. В грузинской версии представлено так, что в случае атаки на членов НАТО все страны обязаны включиться в военное противостояние и защитить союзника от агрессии. Возникает вопрос - кому и зачем нужно годами вести основанную на лжи пропаганду и убеждать грузинский народ, что членство в НАТО априори означает безопасность и гарантированный мир"

– партия "Сила народа"

Представители партии привели в пример ссылку на документ альянса от 1949 года, в английской версии которого есть пункт о том, что страны НАТО выражать военную поддержку только в том случае, если посчитают это необходимым. В грузинской версии договора прописано, что все страны альянса будут обязаны оказать помощь члену НАТО, чтобы сохранить целостность объединения.

Таким образом, в партии считают, что НАТО использовало свое влияние, как инструмент пропаганды.

По мнению представителей "Силы народа" альянс пытался убедить граждан Грузии, что их безопасность заключается в членстве в НАТО.

Кроме этого, депутаты заявили, что республика много лет слушает обещания от НАТО, которые ничего не дают.