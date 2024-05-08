НАТО потребовало отменить закон об иноагентах в Грузии

В НАТО считают, что грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" отдаляет страну от Европы и Североатлантического альянса, а также мешает евроинтеграции республики.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла опубликовала в своем аккаунте в соцсети "Х" сообщение, в котором выразила обеспокоенность в отношении ситуации в Грузии. В частности, она заявила, что республика идет в неверном направлении, принимая закон об иноагентах.

Представитель НАТО призвала власти страны изменить свое решение и дать гражданам возможность остаивать свое мнение в рамках мирного протеста.

"Решение грузинских властей принять закон о так называемых иностранных агентах - это шаг в неверном направлении"

- Фарах Дахлалла

Грузинский парламент во вторник 14 мая в третьем чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Его рассмотрение стартовало в апреле, и с этого времени в столице республики не прекращались массовые протесты.

Против принятия закона выступила оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить вето в случае принятия закона.

Также отрицательная реакция последовала от представителей США, ЕС, ООН, НАТО.

Противники законопроекта утверждают, что таким образом Грузия портит отношения с западными партнерами, а его принятие может помешать евроитеграции республики.

В свою очередь, правящая верхушка заявляет, что закон об иноагентах позволит сделать прозрачным зарубежное спонсирование СМИ и неправительственных орагнизаций.

Чего ждать Грузии от Запада?

Глава одного из работающих с Западом грузинских НПО, Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятных последствиях принятия закона об иноагентах для грузинских властей.



"Я думаю, санкционные угрозы, которые озвучивают западные политики, серьезны. Запад в течение 12 лет правления "Грузинской мечты" старался закрывать глаза на многие правонарушения, которые имели место со стороны властей, но всему есть предел. Сейчас санкции возможны. Первый этап, скорее всего, будет связан с визовыми ограничениями для грузинского руководства: тем парламентариям, которые поддержали закон, запретят пересекать границу США и Шенгенской зоны. Западное демократическое сообщество выражает уважение гражданам Грузии, особенно тем, кто борется на улицах Тбилиси, поэтому ограничения коснутся только властей. Также стоит ожидать финансовых санкций в их отношении", - сказал он.



"Мы видим, как реакция Запада на принятие закона уже сказывается на грузинской экономике. На лондонской фондовой бирже акции Банка Грузии упали на 10%. Кроме того, начал обесцениваться лари. Западные страны могут создать Грузии и другие проблемы. В частности, финансовая помощь США, составляющая порядка $390 млн на 2024 год, наверняка будет приостановлена. Стоит отметить, что в бюджет Грузии в статью доходов включены чуть более $150 млн иностранной помощи, а значит, вероятен дефицит бюджета в этом году. То есть проблемы не только возникнут в перспективе, а возникают уже сейчас", - подчеркнул Ника Читадзе.



Руководитель прозападного НПО выразил уверенность в том, что грузинские власти не были готовы к настолько жесткой реакции западных государств. "В прошлом году, когда этот закон об иноагентах рассматривался, власти якобы отказались от рассмотрения данного закона, чтобы Грузия получила статус кандидата. Я не думаю, что сейчас принятие закона сойдет им с рук. Они не ожидали таких масштабных протестов внутри страны и, с другой стороны, подобной реакции Запада. Они пользовались доброжелательностью Запада и доброжелательностью населения Грузии. Все хотели участвовать в выборах, чтобы путем выборов "Грузинская мечта" покинула власть. Но сейчас другого выхода нет, кроме как выходить на улицу. Я лично сам участвую в демонстрациях", - заключил политолог.