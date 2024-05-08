Вестник Кавказа

Главы МИД европейских стран сегодня обсудят закон об иноагентах в Грузии

Главы МИД европейских стран сегодня обсудят закон об иноагентах в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузию прибыли министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии, чтобы обсудить с представителями власти и оппозицией законопроект об иноагентах.

В столицу Грузии прилетели главы министерств иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. Информацию об этом опубликовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Мы прибыли в Тбилиси, где идет очередная битва за демократию, свободу и европейское будущее"

- Габриэлюс Ландсбергис

Ранее сообщалось, что представители европейской дипломатии планируют провести в Тбилиси встречи на высшем уровне. В частности, министры обсудят с представителями власти республики закон "О прозрачности иностранного влияния".

Также главы МИД проведут встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с оппозиционными силами.

Кроме этого, запланированы переговоры с главой парламента Шалвой Папуашвили и главой МИД республики Ильей Дарчиашвили.

Накануне грузинский парламент принял в третьем окончательном чтении законопроект об иноагентах, который вызвал волну уличных протестов и негативную оценку со стороны европейских партнеров республики.

В частности, власти США заявили, что намерены пересмотреть связи между странами, если закон все же вступит в силу.

Сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может наложить вето на законопроект. Тогда парламенту республики потребуется еще одно заседание для того, чтобы обойти запрет.

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