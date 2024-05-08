США предупредили Грузию о тотальном пересмотре отношений

Белый дом будет вынужден пойти на этот шаг в случае принятия в республике резонансного закона об иноагентах. Ранее сообщалось, что США не исключают введение санкций в отношении грузинского руководства.

Соединенным Штатам придется пересмотреть свои отношения с Грузией, если руководство этой страны все-таки примет закон об иноагентах в его нынешнем виде. С таким заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома.

"Посмотрим, как поступит парламент. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией"

– Карин Жан-Пьер

Она также выразила надежду на то, что президент страны наложит вето на этот закон.

Упомянутый закон был принят парламентом республики в третьем чтении во вторник. После этого возле здания парламента, где с утра проходит акция протеста против этого закона, обострилась ситуация. К протестующим также присоединилась лидеры грузинской оппозиции.