В США назвали условия для санкций против Грузии

Помощник американского госсекретаря не исключает введение санкций в отношении Грузии. Он пояснил, что такой вариант развития событий вполне реален, если принятый сегодня скандальный закон не будет изменен.

Соединенные Штаты готовы будут ввести санкции в отношении Грузии, если руководство республики не изменит закон об иноагентах. Об этом сообщил Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

"Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии со стандартами Евросоюза, мы увидим ослабление и подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения"

– Джеймс О'Брайен

Закон об иноагентах был принят парламентом Грузии третьем, окончательном чтении 14 мая. В настоящее время в Тбилиси проходит акция протеста, участники которой выступают против этого закона. К настоящему времени известно о 13 задержанных.