Грузия готова вступить в ЕС в 2030 году

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К 2030 году Грузия, в том числе и в вопросе экономики, будет лучше готова к вступлению в ЕС, что многие страны-кандидаты, заявил Кобахидзе. Вопрос о получении статуса кандидата Грузией будет решаться зимой.

К моменту расширения Евросоюза Грузия будет больше, чем многие страны-кандидаты, соответствовать критериям для вступления, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что и страны-кандидаты, и страны-участники ЕС, должны быть готовы к расширению объединения к 2030 году. Грузия на данный момент не имеет статуса кандидата, решение Евросоюза на этот счет может измениться в декабре текущего года.

"Грузия к 2030 году будет готова стать членом ЕС больше, чем Албания, Молдавия, Босния и Герцеговина, в том числе и с точки зрения экономического роста"

– Кобахидзе

Грузия для того, чтобы стать кандидатом, должна выполнить 12 условий. По мнению Кобахидзе, страна справится и вскоре получит кандидатский статус, чтоб затем претендовать на членство в ЕС.

Войдет ли Грузия в ЕС?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какими сегодня видится перспективы интеграции Грузии в Европейский Союз. "Прежде всего надо сказать, что планы на расширение ЕС в 2030 году – это скорее политические заявления Брюсселя, того же Шарля Мишеля. Работы видных экспертов по Евросоюзу, политологов, социологов и экономистов указывают, что дальше заявлений дело может не зайти. У них достаточно скептические соображения о возможности ЕС по расширению на данном этапе, самый оптимистический прогноз – что в 2030 году одну лишь Северную Македонию рассмотрят как кандидата для вступления", - прежде всего сказал он.

"Также стоит напомнить, что, когда Грузия подписала соглашение с Евросоюзом об ассоциации и всеобъемлющей торговле в 2014 году, в нашем государственном университете выступил руководитель миссии ЕС в Грузии Янош Херман и сказал, что не дай Бог республику примут в Евросоюз в ближайшем будущем. Если это произойдет, из-за существующих очень жестких и многочисленных спекуляций грузинская экономика будет полностью ликвидирована, весь прогресс последних лет окажется сровненным с землей – потому что грузинские товары никуда не пойдут, и даже внутри страны они продаваться не будут, так как наш рынок заберут европейские производители", - обратил внимание Петре Мамрадзе.

"Об этой проблеме у нас почти совсем не говорят. Нет дискуссии о том, что будет дальше, после того, как Грузия вступит в ЕС. Если же вернуться к словам Кобахидзе, то при существующей динамике и в республике, и в Евросоюзе, и в целом в мире загадывать, что будет через шесть лет – дело весьма ненадежное и неблагодарное", - добавил политолог.

Чего ЕС хочет от Грузии?

Все формальные условия для получения статуса кандидата в ЕС Грузия выполнила, однако Брюссель не торопится уравнивать ее в статусе с Молдовой и Украиной. "Для нас сейчас ключевой вопрос – чего еще от нас хотят в Брюсселе? По всем параметрам, и это подтверждают авторитетные западные организации и структуры ООН, Грузия далеко обгоняет не только Украину и Молдову, но и 15 из 27 стран Евросоюза – по демократии, верховенству закона, независимости судов, правам человека, прозрачности действий правительства, отсутствию коррупционности. В рейтингах, где Грузия на 17-20 месте в мире, у Молдовы и Украины места около 100-го. Чего же нужно руководству ЕС, когда они заявляют, что Украина и Молдова заслужили статус кандидата, а Грузия – нет? Тут мы прямо сталкиваемся с двойными стандартами", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"Скорее всего проблема в том, что лоббисты Саакашвили, которых немало в Европарламенте и других европейских структурах, никак не утихомирятся и продолжают давить на все рычаги, чтобы добиться освобождения Саакашвили из-под стражи. Они не смирились даже с тем, что суд в Страсбурге отклонил все жалобы Саакашвили и признал действия грузинских властей совершенно правомочными и законными. Нам нужно добиться какого-то перелома в отношении Брюсселя к Грузии. Сейчас мы слышим оттуда, что Украина "кровью заработала статус кандидата в Евросоюз". Неужели это значит, что и Грузии теперь нужно пролить свою кровь ради статуса? Я против того, чтобы наши граждане погибали ради политических проектов", - заключил эксперт.