Готовится документальный фильм о Нурмагомедове

Опубликовано: 16:05, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году увидит свет документальный фильм о российском бойце смешанных боевых искусств Хабибе Нурмагомедове.

Жизнь и спортивная карьера прославленного дагестанского бойца будет запечатлена на кадрах документального фильма. Планируется, что лента, переведенная на пять языков, увидит свет летом 2024 года. Об этом сообщил менеджер «дагестанского орла» Ризван Магомедов

«На съемках этого фильма мы работаем с компанией WME IMG. По завершению, когда будет готовый продукт, будем выходить на рынок и смотреть, с кем заключать контракт. Фильм будет минимум на пяти или шести языках»

– Ризван Магомедов

Напомним, что последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году. Его соперником был американец Джастин Гэтжи. После завершения профессиональной карьеры Нурмагомедов стал основателем собственного промоушена Eagle FC.