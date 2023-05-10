Телевидение России покажет фильмы о Гейдаре Алиеве

Опубликовано: 12:30, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу несколько российских телеканалов покажут сегодня документальные проекты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева, третьего президента Азербайджана, возродившего республику.

На телеканале "Россия 1" сегодня в 14:30 к 100-летию Гейдара Алиева пройдет премьера полнометражного документального фильма "Гейдар Алиев".

Человек, сделавший карьеру в органах безопасности, вопреки партийным правилам советской эпохи возглавивший АзССР в конце 60-х, по предложению Юрия Андропова назначенный заместителем Председателя Совмина СССР, в конце 80-х оказался в опале. После тяжелого инфаркта он вернулся на родину, в Азербайджан, раздираемый межнациональными конфликтами с меняющейся несколько раз в год властью и палаточными городками для беженцев. Гейдар Алиевич, мечтавший в молодости стать архитектором, стал архитектором судьбы своего народа и своей страны. За короткий срок он возродил республику: в Баку был подписан "Контракт века" на освоение нефтяного месторождения, проведены экономические реформы, заключено перемирие с Арменией, налажены отношения с Ираном, Турцией и главное – с Россией.

В фильме принимают участие Полад Бюльбюль оглы - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России, Александр Дзасохов - экс-президент Северной Осетии, Минтимер Шаймиев - экс-президент Татарстана, Юрий Шафраник - председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, Михаил Гусман - первый заместитель генерального директора ТАСС, Тамара Синявская - Народная артистка СССР и Азербайджана, личные помощник, секретарь, водитель и заместитель начальника охраны Гейдара Алиева и многие другие.

В 18:30 на телеканале "Санкт-Петербург" покажут документальную ленту "Гейдар Алиев. Истинный ценитель культуры", рассказывающую о роли Гейдара Алиева в развитии культуры и искусства Азербайджана.

Гейдар Алиев заложил основы политики азербайджанского государства в области культуры и искусства еще в начале 70-х годов прошлого столетия. Его вклад в развитие этой сферы был колоссальным. По личной инициативе политика в Баку были построены Дворец республики, который сегодня носит имя своего основателя, концертно-выставочные залы, оперная студия, хореографическое училище, реконструировано здание театра оперы и балета, заново отстроен старейший Театр музыкальной комедии. Азербайджанская музыка благодаря своей популяризации получила признание не только в союзных республиках, но и далеко за пределами страны. Такое же внимание Гейдар Алиев уделял и театру, и национальным танцам, всегда поддерживая историю, традиции местной хореографии. Алиев также прекрасно разбирался в чертежах и много времени посвящал изучению вопроса архитектуры Азербайджана, стараясь соединить великолепие старинных зданий и современных городских тенденций.

В 0 часов на телеканале "Первый" покажут документальный фильм "Гейдар Алиев. Дневник его памяти".

Гейдар Алиев – человек, который создал современный Азербайджан. Сын простого железнодорожника достиг небывалых высот, став одним из самых таинственных членов Политбюро. Какой это был человек? Каким образом Алиеву удалось стать первым "национальным кадром" во главе КГБ? На эти и другие вопросы даст ответы этот документальный фильм.

В начале 90-х Гейдар Алиев удалился в родную Нахичевань – доживать свой век в маленькой квартире родителей. Но летом 1993 года Азербайджан потряс политический кризис. Именно тогда и проявил себя Гейдар Алиев. Он сумел распутать критический узел. В октябре того же года за Алиева проголосовало подавляющее большинство избирателей. Вскоре внутренние политические потрясения были прекращены. К сегодняшнему дню Азербайджан сильно изменился. Но здесь по-прежнему чтут память своего лидера. Съемочная группа телеканала встретилась с теми, кто лично общался с Гейдаром Алиевичем Алиевым.