Вестник Кавказа

Горы Сочи укрыло сугробами высотой 2,5 метра

Горы Сочи укрыло сугробами высотой 2,5 метра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Минувшая ночь прибавила 30 см снега на сочинских горнолыжных курортах. Высота снежного покрова максимальная на «Роза Пике».

Ночью в горах Сочи прошел мощный снегопад, местами сугробы достигли высоты 2,5 метра.

Более 30 см снега выпало ночью на курорте «Роза Хутор», максимальный снежный покров зафиксирован на высоте 2320 метров на «Роза Пик» - 240 см. Снегопад не кончается, видимость не превышает 20 м.

Олимпийская деревня за ночь получила 18 см нового снега, а ниже, на высоте 560 метров снега по-прежнему нет, а температура воздуха держится выше нуля.

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