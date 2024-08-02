Число электричек увеличили на время фестиваля в Сочи

На период, пока в Сочи идет фестиваль классического искусства, количество составов на пригородных направлениях увеличили. Они будут ходить с 17 по 19 августа.

На трое суток, с 17 по 19 августа, увеличат число составов на пригородных направлениях в Сочи. Решение принято на период проведения фестиваля классического искусства, рассказали в организации "Кубань Экспресс-Пригород".

Состав с платформы Имеретинский курорт по направлению к Розе Хутору запустят с 17 числа. Первый поезд отправится в 22:35, следующий в 23:37.

С 19 числа дополнительное число составов начнет ходить от Сочи до Имеретинского курорта. Поезд отправиться в 00:55.

Компания просит пассажиров учитывать новое расписание при планировании пути.

Ранее в РСТ отметили, что нехватка транспорта - одна из самых больших проблем на российских курортах и конкретно в Сочи.