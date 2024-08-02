Самой большой проблемой российских курортов стал транспорт - РСТ

В пик загруженности курортов России туристы без обратного билета не могут уехать домой. Оказалось, что нынешнего объема пассажирского транспорта недостаточно.

Последний месяц лета – самый загруженный период курортного сезона на российском юге: пассажирские ж/д перевозчики оказались не готовы к столь крупному турпотоку в Сочи и других кубанских городах, рассказали в РСТ.

Представители туристических агентств сообщили, что билетов из Москвы, Ростова и других городов России в Сочи на август были распроданы уже 1 июля. Не хватает также билетов на поезд между Сочи и Адлером.

"Очевидна недостаточная подготовка РЖД к росту турпотока: ходит всего один состав в день, а турпоток просто огромный. Видя, что билетов нет, люди пересели на собственные автомобили, и в итоге вся дорога стоит в многочасовых пробках. Причем туристы едут из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми. Такие расстояния – огромная нагрузка, да еще по жаре"

- генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Напомним, что ранее туроператоры выдвинули предложение РЖД добавить составов на наиболее загруженные маршруты, а также выгружать билеты для продажи не за 90 дней, а за полгода.

Ранее туристы без обратных билетов не могли выехать из Анапы. Причины – отсутствие билетов, либо же очень высокая стоимость.