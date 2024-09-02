Вестник Кавказа

Канатные дороги на курортах Сочи закрыли из-за непогоды

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Непогода внесла коррективы в работу канатных дорог на двух популярных сочинских курортах. Ранее местных жителей и туристов предупредили об угрозе смерчей.

На сочинском курорте "Красная поляна" на неопределенный срок приостановлена работа целого ряда канатных дорог. Об этом сказано в Telegram-канале курорта.

Соответствующее решение было принято из-за активного грозового фронта.

"Канатные дороги "Реликтовый лес", "Вершина", "Аибга", "Черная пирамида", "Восточный лес", "Старт чемпиона", "Водопад Поликаря", "Красная Поляна" закрыты по погодным условиям. Между отметками 960 - 540 м курсирует трансфер"

– пресс-служба курорта

Еще две канатные дороги временно не функционируют на курорте "Роза Хутор".

Ранее в краевом МЧС объявили штормовое предупреждение, предупредив местных жителей и туристов о риске возникновения смерчей и грозовых ливнях. Оно действует с 4 по 6 сентября включительно.

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