Вестник Кавказа

Туриста укусила гадюка в горах Сочи

Туриста укусила гадюка в горах Сочи
© Фото: МЧС России
В сочинских горах пеший турист был укушен змеей, возможно гадюкой. Спасатели оказали пострадавшему помощь и перевезли его в больницу.

Змея, предположительно гадюка, укусила туриста в горах Сочи, помощь ему оказали спасатели, информирует сегодня МЧС РФ.

Укус турист получил, находясь на высоте 2 350 метров в районе урочища Аишха-2.

«Медицинский работник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказал пострадавшему помощь»

– ведомство

Затем пострадавший на автомобиле был перевезен в город и передан в руки медиков. Змея укусила мужчину в ногу.

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