Туриста укусила гадюка в горах Сочи

В сочинских горах пеший турист был укушен змеей, возможно гадюкой. Спасатели оказали пострадавшему помощь и перевезли его в больницу.
Змея, предположительно гадюка, укусила туриста в горах Сочи, помощь ему оказали спасатели, информирует сегодня МЧС РФ.
Укус турист получил, находясь на высоте 2 350 метров в районе урочища Аишха-2.
«Медицинский работник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказал пострадавшему помощь»
– ведомство
Затем пострадавший на автомобиле был перевезен в город и передан в руки медиков. Змея укусила мужчину в ногу.