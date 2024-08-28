Вестник Кавказа

Спасатели спустили травмированную туристку с водопада в Сочи

Водопады на реке Менделихе в Красной поляне
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Путешественница оступилась и упала с 13-метровой высоты около водопада в Сочи. Из-за полученных травм ей срочно была необходима помощь медиков, поэтому спасатели оперативно передали туристку скорой помощи.

Женщина упала с каскада водопадов в Адлерском районе Сочи и получила серьезные травмы. Спасатели пришли ей на выручку и спустили вниз, рассказали в отряде "КУБАНЬ-Спас".

"Спасатели Адлерского АСО во взаимодействии с ЮРПСО МЧС России эвакуировали женщину, упавшую с высоты 13 метров рядом с водопадом на ручье Сванидзе"

- отряд "КУБАНЬ-Спас"

Спасатели оказали туристке первую помощь – они наложили ей шейный бандаж и на твердых носилках передали в руки врачей Сейчас она находится в больнице.

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