Спасатели вытащили туристов из каньона в Хостинском районе Сочи

Туристы, сплавлявшиеся по реке Хоста, не смогли выбраться из каньона из-за последствий недавней стихии в Сочи. На помощь пришли спасатели и благополучно их эвакуировали.

Спасатели помогли выбраться из каньона реки Большая Хоста в Сочи группе из трех туристов, рассказали в ЮРПСО МЧС России. Поисково-спасательная операция длилась около 6 часов.

Как только туристы поняли, что попали в беду, то сразу позвонили спасателям и продиктовали им свои координаты.

"В указанном районе парней обнаружить не удалось. Идя по скальным уступам каньона сотрудники МЧС услышали крики сверху. Пострадавшие находились в 15 метрах над водой. Натянув страховочные перила, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда добрались до туристов и эвакуировали их из каньона к тропе"

- Южный поисково-спасательный отряд МЧС России

Сотрудники ведомства благополучно вывели их в город. Им туристы передали, что и это не первый их спуск по каньонам, то есть неопытность не могла стать причиной происшествия.

Со слов туристов, они начали сплавляться вниз по реке, как вдруг одному из парней перегородили путь ветки и деревья, упавшие в результате разрушительного шторма. Бурное течение реки не дало им повернуть назад и вернуться к месту старта. В качестве пути отхода они рассматривали скальные уступы, однако недостаток снаряжения вынудил их отказаться от плана.