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Главы МИД Китая и Ирана проведут переговоры

Глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана проведет переговоры с китайским коллегой в Пекине. Стороны обсудят двустороннее сотрудничества ИРИ и КНДР и международные вопросы.

Главы МИД Ирана и Китая Хосейн Амир Абдоллахиян и Цинь Ган проведут переговоры в Пекине. Об этом информирует пресс-служба МИД Ирана.

«В ходе этой поездки также состоится встреча министра иностранных дел нашей страны с его китайским коллегой»

– говорится в сообщении.

Планируется, что предметом переговоров станут вопросы развития двустороннего сотрудничества. Также пройдет обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Ранее сообщалось, что шеф иранской дипломатии начал визит в Китай накануне вечером.

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