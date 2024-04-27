Китай продолжит поддерживать Иран - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет развивать сотрудничество с Ираном. Он отметил, что Пекин готов вместе с Тегераном поддерживать друг друга.

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом заявил о готовности Пекина развивать дружеские отношения с Тегераном.

Председатель КНР отметил, что развитие двустороннего сотрудничества будет происходить вне зависимости от международной и региональной ситуации.

Си сообщил, что Китай поддерживает Иран в защите его суверенитета, безопасности и национального достоинства, а также продвижении экономического развития.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин готов вместе с Тегераном поддерживать друг друга, отстаивать нормы, которые регулируют международные отношения.

Помимо этого, руководитель Китая сказал о готовности КНР укреплять сотрудничество с Ираном в различных областях, способствовать развитию стратегического партнерства.

Кроме того, главы двух государств в ходе переговоров обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Си добавил, что глубоко обеспокоен текущей ситуацией.