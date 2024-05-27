Посол Китая вызван в МИД Ирана

Иран вручил ноту протеста китайскому послу. Это связано с позицией руководства КНР по вопросу принадлежности нескольких островов в Персидском заливе.

В воскресенье, 2 мая, в МИД Ирана был вызван посол Китая. Об этом сообщают иранские СМИ.

В ведомстве вручили ноту протеста китайскому дипломату из-за позиции его страны по вопросу принадлежности трех островов, которые располагаются в Персидском заливе. Принадлежность этих островов ИРИ пробует оспорить ОАЭ.

"Ему (послу Китая - прим. ред.) был выражен протест правительства Ирана в связи с повторением заявлений о поддержке китайским правительством безосновательных утверждений, помещенных в пункте 26 финального заявления совместного заседания КНР и ОАЭ"

– агентство Nour News

Напомним, на днях президент ОАЭ приезжал в КНР с двухдневным визитом. Совместное заявление двух стран, на которое ссылаются в МИД ИРИ, было сделано в ходе этой поездки.