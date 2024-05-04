Вестник Кавказа

Китай и Иран готовы укреплять отношения

Китай и Иран готовы укреплять отношения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай намерен всесторонне укреплять отношения с Ираном. Пекин уделяет особое внимание этой теме в рамках соглашения о всеобъемлющем партнерстве.

Новый китайский посол в Иране Цун Пэйу провел встречу с главой иранской дипломатии Хосейном Амиром Абдоллахияном, пишет пресс-служба МИД ИРИ.

Китайский дипломат отметил, что руководство Китая уделяет особое внимание углублению и всестороннему развитию отношений Пекина и Тегерана.

Напомним, Китай и Иран в 2021 году заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Срок документа составляет 25 лет.

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