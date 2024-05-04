Китай и Иран готовы укреплять отношения

Китай намерен всесторонне укреплять отношения с Ираном. Пекин уделяет особое внимание этой теме в рамках соглашения о всеобъемлющем партнерстве.
Новый китайский посол в Иране Цун Пэйу провел встречу с главой иранской дипломатии Хосейном Амиром Абдоллахияном, пишет пресс-служба МИД ИРИ.
Китайский дипломат отметил, что руководство Китая уделяет особое внимание углублению и всестороннему развитию отношений Пекина и Тегерана.
Напомним, Китай и Иран в 2021 году заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Срок документа составляет 25 лет.