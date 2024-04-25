Внешняя торговля Ирана выросла на 48%. Торговый баланс был положительным, экспорт нефти и газа составил $4,1 млн. Основные направления – ОАЭ, Китай, Турция, Ирак.
В марте-апреле текущего года Иран увеличил внешнюю торговлю на 48%, ее уровень составил $10,420 млн.
Торговый баланс Исламской Республики оказался положительным по сравнению с показателями 2023 года.
Отмечается, что в апреле Иран экспортировал нефть и газовый конденсат на $4,1 млн. Основными направлениями стали ОАЭ, Китай, Турция, Ирак, Пакистан, Афганистан и Оман.