Вестник Кавказа

Иран увеличил внешнюю торговлю

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешняя торговля Ирана выросла на 48%. Торговый баланс был положительным, экспорт нефти и газа составил $4,1 млн. Основные направления – ОАЭ, Китай, Турция, Ирак.

В марте-апреле текущего года Иран увеличил внешнюю торговлю на 48%, ее уровень составил $10,420 млн.

Торговый баланс Исламской Республики оказался положительным по сравнению с показателями 2023 года.

Отмечается, что в апреле Иран экспортировал нефть и газовый конденсат на $4,1 млн. Основными направлениями стали ОАЭ, Китай, Турция, Ирак, Пакистан, Афганистан и Оман.

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