Кол-центры мошенников ликвидировали в Казахстане

В Казахстане закрыли четыре кол-центра мошенников. Задержаны 47 иностранцев и пять казахстанцев.

Силами правоохранителей в Казахстане были ликвидированы четыре кол-центра, занимавшихся мошенничеством. В результате были задержаны 47 иностранных граждан и 5 казахстанцев, участвовавших в преступной деятельности.

«Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана. Уже установлено совершение ими свыше 2 тыс. звонков за границу. В ходе обыска изъято свыше 1,5 тыс телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1 тыс sim-карт»

– пресс-служба МВД

Мошенники из этих кол-центров звонили гражданам различных стран, включая Иран, Индию, Китай, США и Малайзию. С помощью заведомо ложных предложений об инвестициях, они обманывали доверчивых людей, убеждая их вложить деньги в несуществующие проекты и сделки.

Интересно, что мошенники использовали различные методы, чтобы скрыть свою истинную личность и местонахождение. Они могли выдавать себя за представителей крупных финансовых компаний или банков. Однако благодаря слаженной работе правоохранительных органов им удалось вычислить и задержать преступников.

В результате совместных усилий правоохранительных органов удалось предотвратить дальнейшие аферы и защитить потенциальных жертв мошенничества.