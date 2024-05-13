Си Цзиньпин соболезнует в связи с гибелью Раиси

Китайский лидер сегодня выразил соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолета президента ИРИ Эбрахима Раиси. Телеграмма направлена на имя Мохаммада Мохбера, и.о. президента Ирана.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в Тегеран телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью президента ИРИ Эбрахима Раиси.

"Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, в которой выразил глубокие соболезнования от имени китайского народа в связи с гибелью президента Ирана в результате крушения вертолета"

– официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Отметим, что Мохбер исполняет обязанности главы государства до внеочередных президентских выборов в Исламской Республике, которые будут проведены через 50 дней.