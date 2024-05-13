Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Российский лидер направил соболезнования по случаю гибели президента Ирана. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с гибелью своего иранского коллеги.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унесшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны»
– Владимир Путин.
Напомним, что накануне вертолет на борту, которого находился президент ИРИ, совершил жесткую посадку на иранской территории. Глава государства сопровождала делегация, в числе которой был глава МИД Ирана. В результате поисково-спасательной операции было установлено, что никто из находившихся на борту не выжил.