Вестник Кавказа

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер направил соболезнования по случаю гибели президента Ирана. Об этом информирует пресс-служба Кремля.  

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с гибелью своего иранского коллеги.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унесшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны»

– Владимир Путин.

Напомним, что накануне вертолет на борту, которого находился президент ИРИ, совершил жесткую посадку на иранской территории. Глава государства сопровождала делегация, в числе которой был глава МИД Ирана. В результате поисково-спасательной операции было установлено, что никто из находившихся на борту не выжил.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Путин рассказал Токаеву о поездке в Китай

Путин рассказал Токаеву о поездке в Китай

Увеличит ли офшорный риал товарооборот Ирана с Россией?

Увеличит ли офшорный риал товарооборот Ирана с Россией?

Первый визит за рубеж: Си Цзиньпин и Владимир Путин сверили часы

Первый визит за рубеж: Си Цзиньпин и Владимир Путин сверили часы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы