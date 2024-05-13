Названы имена 9 погибших при крушении вертолета Раиси

В вертолете президента Ирана, который разбился накануне при жесткой посадке, находились девять человек. Выживших в катастрофе нет. Названы имена погибших.

Стало известно, кто погиб при крушении вертолета вместе с иранским лидером Эбрахимом Раиси вечером 19 мая.

Согласно информации, размещенной в иранских СМИ, всего в катастрофе погибли девять человек.

В список жертв входят:

президент ИРИ Эбрахим Раиси,

глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян,

представитель верховного лидера Ирана в Тебризе и имам мечети в Тебризе Мухаммад Али Али Хашим,

глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники службы безопасности президента страны Мехди Мусави,

сотрудник Корпуса стражей исламской революции Ирана (SEPAH),

два пилота,

неизвестный по имени Кручев.