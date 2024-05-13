Названы имена 9 погибших при крушении вертолета Раиси

В вертолете президента Ирана, который разбился накануне при жесткой посадке, находились девять человек. Выживших в катастрофе нет. Названы имена погибших.
Стало известно, кто погиб при крушении вертолета вместе с иранским лидером Эбрахимом Раиси вечером 19 мая.
Согласно информации, размещенной в иранских СМИ, всего в катастрофе погибли девять человек.
В список жертв входят:
- президент ИРИ Эбрахим Раиси,
- глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян,
- представитель верховного лидера Ирана в Тебризе и имам мечети в Тебризе Мухаммад Али Али Хашим,
- глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники службы безопасности президента страны Мехди Мусави,
- сотрудник Корпуса стражей исламской революции Ирана (SEPAH),
- два пилота,
- неизвестный по имени Кручев.