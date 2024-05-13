Вестник Кавказа

Названы имена 9 погибших при крушении вертолета Раиси

Названы имена 9 погибших при крушении вертолета Раиси
© Фото: иранские СМИ
В вертолете президента Ирана, который разбился накануне при жесткой посадке, находились девять человек. Выживших в катастрофе нет. Названы имена погибших.

Стало известно, кто погиб при крушении вертолета вместе с иранским лидером Эбрахимом Раиси вечером 19 мая.

Согласно информации, размещенной в иранских СМИ, всего в катастрофе погибли девять человек.

В список жертв входят:

  • президент ИРИ Эбрахим Раиси,
  • глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян,
  • представитель верховного лидера Ирана в Тебризе и имам мечети в Тебризе Мухаммад Али Али Хашим,
  • глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники службы безопасности президента страны Мехди Мусави,
  • сотрудник Корпуса стражей исламской революции Ирана (SEPAH),
  • два пилота,
  • неизвестный по имени Кручев.
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