Иран отметил силу России

В МИД Ирана назвали Россию сильной страной. Там также отметили влияние Китая на мировой арене. Ранее Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником Ирана.

И.о. главы иранской дипломатии Али Багери Кани, говоря о многолетнем партнерстве Москвы и Тегерана, назвал Россию сильной страной.

Он также рассказал о двусторонних отношениях Ирана и Китая. Кани подчеркнул, что Пекин – влиятельный игрок на мировой арене.

Дипломат отметил, что Тегеран прилагает серьезные усилия для использования потенциала региональных стран ради стабильности и мира в регионе.

И.о. главы МИД заявил, что сегодня Тегеран видит последствия и результаты политики добрососедства, которую проводил погибший президент ИРИ Эбрахим Раиси.

Он добавил, что взаимное политическое доверие является ключевым пунктом стратегии укрепления отношений с соседями. По его словам, это и стало ключевой стратегией политики Ирана.

Ранее избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Россия – ценный стратегический союзник и сосед Ирана.