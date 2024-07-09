Иран отметил силу России

И.о. главы иранской дипломатии Али Багери Кани, говоря о многолетнем партнерстве Москвы и Тегерана, назвал Россию сильной страной.
Он также рассказал о двусторонних отношениях Ирана и Китая. Кани подчеркнул, что Пекин – влиятельный игрок на мировой арене.
Дипломат отметил, что Тегеран прилагает серьезные усилия для использования потенциала региональных стран ради стабильности и мира в регионе.
И.о. главы МИД заявил, что сегодня Тегеран видит последствия и результаты политики добрососедства, которую проводил погибший президент ИРИ Эбрахим Раиси.
Он добавил, что взаимное политическое доверие является ключевым пунктом стратегии укрепления отношений с соседями. По его словам, это и стало ключевой стратегией политики Ирана.
Ранее избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Россия – ценный стратегический союзник и сосед Ирана.