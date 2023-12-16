Россия, Китай и Иран призвали Запад вернуться в СВПД

РФ, КНР и ИРИ в совместном заявлении к шестому заседанию Совета управляющих МАГАТЭ призвали западных участников вернуться к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), информирует агентство Tasnim.
"Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД... Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения"
– заявление
В документе подчеркивается, что возвращение к ядерной сделке позволило бы снять напряженность, в чем заинтересованы все стороны, МАГАТЭ могло бы расширить мониторинг объектов в Исламской Республике.
"Убеждены, что странам Запада пора проявить политическую волю, остановить непрекращающийся цикл эскалации, из которого стороны не могут найти выход почти два года, взять на себя инициативу и предпринять необходимые шаги для возрождения СВПД "
– заявление
Совет управляющих МАГАТЭ накануне, как сообщают дипломатические источники, накануне получил от "Евротройки", включающей Францию, Германию и Великобританию резолюцию с осуждением "ядерной эскалации" ИРИ.