Вестник Кавказа

Россия и МАГАТЭ поговорили о ядерной программе Ирана

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Российский постпред Михаил Ульянов пообщался главой МАГАТЭ. Центральной темой переговоров стала ядерная программа Исламской Республики Иран.

Состоялась встреча постпреда России при международных организациях в Вене и гендиректора МАГАТЭ. Об этом написал своих страницах в соцсетях сам Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что поговорил с главой организации о ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ господином Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ряд вопросов, связанных с иранской ядерной программой"

– постпред РФ

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Иран и США начали через посредников консультации по ядерной программе.

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