Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ через несколько дней прибудет в Москву

Глава МАГАТЭ через несколько дней прибудет в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рафаэль Гросси проведет переговоры с российской делегацией в ближайшие дни. Подробности предстоящего визита не разглашаются.

Глава МАГАТЭ подтвердил свою поездку в Россию на этой неделе. По словам Рафаэля Гросси, она состоится в ближайшие несколько дней.

"Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе"

– глава агентства

Напомним, в конце января визит руководителя агентства в российскую столицу анонсировал постпред РФ при международных организациях в Вене. Он отмечал, что Гросси планирует встретиться с главой "Росатома".

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