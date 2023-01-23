Глава МАГАТЭ через несколько дней прибудет в Москву

Рафаэль Гросси проведет переговоры с российской делегацией в ближайшие дни. Подробности предстоящего визита не разглашаются.

Глава МАГАТЭ подтвердил свою поездку в Россию на этой неделе. По словам Рафаэля Гросси, она состоится в ближайшие несколько дней.

"Да. Действительно, я буду в Москве на этой неделе"

– глава агентства

Напомним, в конце января визит руководителя агентства в российскую столицу анонсировал постпред РФ при международных организациях в Вене. Он отмечал, что Гросси планирует встретиться с главой "Росатома".