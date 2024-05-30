Глава Минобороны Армении встретился с военным советником Макрона

Сурен Папикян провел переговоры с военным советником французского лидера. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в оборонной сфере.
В среду, 19 июня, состоялась встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна с военным советником президента Франции Фабьеном Мандоном. Об этом сказано на сайте армянского ведомства.
Центральной темой переговоров стали вопросы, которые связаны с текущим процессом и перспективными программами взаимодействия двух стран в оборонной сфере.
"Министр обороны представил ход реформ вооруженных сил Армении и сотрудничество с Францией в этом направлении"
– пресс-служба министерства
Стороны также поговорили о вопросах региональной и международной безопасности.