Вестник Кавказа

Глава Минобороны Армении встретился с военным советником Макрона

Сурен Папикян и Фабьен Мандон
© Фото: официальный сайт министерства обороны Армении
Сурен Папикян провел переговоры с военным советником французского лидера. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в оборонной сфере.

В среду, 19 июня, состоялась встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна с военным советником президента Франции Фабьеном Мандоном. Об этом сказано на сайте армянского ведомства.

Центральной темой переговоров стали вопросы, которые связаны с текущим процессом и перспективными программами взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

"Министр обороны представил ход реформ вооруженных сил Армении и сотрудничество с Францией в этом направлении"

– пресс-служба министерства

Фабьен Мандон и Сурен Папикян
© Фото: официальный сайт министерства обороны Армении

Стороны также поговорили о вопросах региональной и международной безопасности.

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