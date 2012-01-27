Вестник Кавказа

Два министра армянского происхождения появились в правительстве Франции

Два министра армянского происхождения появились в правительстве Франции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне был обнародован новый состав французского правительства. В нем будут работать двое граждан армянского происхождения.

В новый состав правительства Франции вошли два министра армянского происхождения. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Минтруда возглавила Астрид Паносян-Буве, а министерство госслужбы, упрощения и преобразования госдеятельности – Гийом Каспарян.

Паносян на протяжении 9 лет возглавляет компанию Unibail-Rodamco, которая занимается недвижимостью.

В свою очередь, Каспарян с 2017 года является депутатом Нацсобрания. Был руководителем комитета парламента по экономике.

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