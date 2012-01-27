Два министра армянского происхождения появились в правительстве Франции

Накануне был обнародован новый состав французского правительства. В нем будут работать двое граждан армянского происхождения.
В новый состав правительства Франции вошли два министра армянского происхождения. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Минтруда возглавила Астрид Паносян-Буве, а министерство госслужбы, упрощения и преобразования госдеятельности – Гийом Каспарян.
Паносян на протяжении 9 лет возглавляет компанию Unibail-Rodamco, которая занимается недвижимостью.
В свою очередь, Каспарян с 2017 года является депутатом Нацсобрания. Был руководителем комитета парламента по экономике.