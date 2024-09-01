Вестник Кавказа

Углубленный французский язык появится в 19 школах Армении

Углубленный французский язык появится в 19 школах Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
19 армянских школ начнут преподавать французский язык на углубленном уровне. Это будет способствовать развитию иностранных языков в стране, заявила министр образования.

Французский язык начнут углубленно изучать в 19 школах столицы Армении и других городов страны. Документ об этом подписали министр образования РА Жанна Андреасян и посол Франции в республике Оливье Деконтиньи.

Андреасян отметила, что эта инициатива поможет распространению французского языка в образовательных учреждениях страны.

"В соответствии с новыми стандартами мы уделили особое внимание улучшению преподавания иностранных языков. Программа предусматривает внедрение новых курсов французского языка, использование современных учебников и методических материалов, а также повышение квалификации учителей"

- Жанна Андреасян

По ее мнению, данная программа найдет отклик не только у учеников, но и у преподавателей, а в будущем в программе примут участие еще больше школ.

Деконтиньи передал, что Франция выделяет порядка 600 тыс евро на повышение уровня французского языка. Поддержка нацелена в большей степени на тех учителей французского, с кем дипломат встречался на территории Армении.

Напомним, что недавно в Армении изменился статус русского языка с базового на иностранный. Также школы уже сократили часы преподавания предмета.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
570 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Франция пообещала вооружить Армению

Франция пообещала вооружить Армению

Глава МИД Франции едет в Армению

Глава МИД Франции едет в Армению

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Азербайджанский парапловец завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева с медалью Паралимпиады

Мехрибан Алиева поздравила Ильхама Закиева с медалью Паралимпиады

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Пашинян – новому премьеру Франции: с нетерпением ждем в Армении

Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с золотом на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с золотом на Паралимпиаде

Сборные Азербайджана и Турции по паратхэквондо стали лучшими на Паралимпиаде в Париже

Сборные Азербайджана и Турции по паратхэквондо стали лучшими на Паралимпиаде в Париже

Гига Очхикидзе принес Грузии первое &quot;золото&quot; Паралимпиады в Париже

Гига Очхикидзе принес Грузии первое "золото" Паралимпиады в Париже

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы