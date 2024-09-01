Углубленный французский язык появится в 19 школах Армении

19 армянских школ начнут преподавать французский язык на углубленном уровне. Это будет способствовать развитию иностранных языков в стране, заявила министр образования.

Французский язык начнут углубленно изучать в 19 школах столицы Армении и других городов страны. Документ об этом подписали министр образования РА Жанна Андреасян и посол Франции в республике Оливье Деконтиньи.

Андреасян отметила, что эта инициатива поможет распространению французского языка в образовательных учреждениях страны.

"В соответствии с новыми стандартами мы уделили особое внимание улучшению преподавания иностранных языков. Программа предусматривает внедрение новых курсов французского языка, использование современных учебников и методических материалов, а также повышение квалификации учителей"

- Жанна Андреасян

По ее мнению, данная программа найдет отклик не только у учеников, но и у преподавателей, а в будущем в программе примут участие еще больше школ.

Деконтиньи передал, что Франция выделяет порядка 600 тыс евро на повышение уровня французского языка. Поддержка нацелена в большей степени на тех учителей французского, с кем дипломат встречался на территории Армении.

Напомним, что недавно в Армении изменился статус русского языка с базового на иностранный. Также школы уже сократили часы преподавания предмета.