Вестник Кавказа

Глава Госдепа США обсудил Газу с главой МИД Саудовской Аравии

Глава Госдепа США обсудил Газу с главой МИД Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Блинкен обсудил соглашение о прекращении огня в Газе с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Глава Госдепа США провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили важность прекращения огня в Газе.

«Госсекретарь обсудил текущую работу по предотвращению региональной эскалации и завершению сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС»

– пресс-служба Госдепа США

В ходе переговоров шеф американской дипломатии также заявил о том, что обеспокоен деятельностью хуситов в Йемене.

Также отметим, что кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о том, что Вашингтон работает над перемирием между Израилем и ХАМАС.

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