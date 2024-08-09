Глава Госдепа США обсудил Газу с главой МИД Саудовской Аравии

Блинкен обсудил соглашение о прекращении огня в Газе с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Глава Госдепа США провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили важность прекращения огня в Газе.

«Госсекретарь обсудил текущую работу по предотвращению региональной эскалации и завершению сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС»

– пресс-служба Госдепа США

В ходе переговоров шеф американской дипломатии также заявил о том, что обеспокоен деятельностью хуситов в Йемене.

Также отметим, что кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о том, что Вашингтон работает над перемирием между Израилем и ХАМАС.