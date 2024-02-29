Вестник Кавказа

Германия и Нидерланды – главные партнеры России в ЕС

Германия и Нидерланды – главные партнеры России в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году основными торговыми партнерами России в Европе стали Германия и Нидерланды. Товарооборот России и региона сократился почти на половину.

Германия и Нидерланды стали главными торговыми партнерами России в Европе по итогам 2023 году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Товарооборот со странами ЕС упал почти в три раза – до $96 млрд. Основные торговые партнеры – Германия ($12,2 млрд), Нидерланды (почти $10 млрд) и Италия ($9,4 млрд).

Из стран, входящих в Евросоюз, товарооборот более $5 млрд был еще с Венгрией, Бельгией, Польшей, Францией и Австрией.

Стоит отметить, что Болгария и Хорватия, несмотря на ограничения, увеличили поставки товаров в Россию – до $500 млн и $220 млн соответственно. Товарооборот с Болгарией составил $4 млрд, а Хорватией - $300 млн.

Помимо этого, товарооборот России со Швейцарией составил почти $7 млрд. Россия также наторговала с Сербией и Великобританией на $2,9 млрд и 1,1 млрд соответственно.

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