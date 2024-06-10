Скромный индус, русофобка и Урсула: Чего России и Кавказу ждать от новых властей ЕС?

В Евросоюзе частично обновлено руководство: если в Еврокомиссии главной осталась Урсула фон дер Ляйен, то евродипломатия стала еще более антироссийкой, чем при Жозепе Борреле, а Евросовет возглавил малоизвестный за пределами Португалии политик.

После выборов в Европейский парламент произошла частичная смена руководства Евросоюза. Накануне лидеры ЕС поддержали назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы евродипломатии. Бывший премьер Португалии Антониу Кошта стал главой Евросовета, а Урсула фон дер Ляйен переизбралась руководителем Еврокомиссии.

Что принесут России и постсоветскому пространству кадровые перестановки в Евросоюзе? Если говорить объективно, то кардинальных перемен от новых назначений в институтах ЕС ждать не стоит. Ведь во внешней политике по-прежнему последнее слово остается за странами-членами. Хотя не стоит сбрасывать со счетов, что Еврокомиссии (частью которой является и глава евродипломатии) принадлежит право выдвигать инициативы, а недовольные страны часто заставляют подчиняться мнению большинства. Примером последнего являются санкции против Венгрии за ее пророссийскую позицию.

Так или иначе, каждый из трех еврочиновников будет вносить свою лепту в отношения с Россией и ее соседями. И какой она будет, можно судить по риторике фон дер Ляйен, Кошты и Каллас.

Русофобия Каи Каллас

Начнем с самой яркой фигуры Каи Каллас. Она наиболее враждебно настроена к России. Поддерживает Украину, ее членство в ЕС и НАТО. Участвовала в демонтаже памятников Великой Отечественной войны в Эстонии. За "надругательство над исторической памятью" (цитата пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова) объявлена в розыск российским МВД.

В Кремле считают, что замена Жозепа Борреля на Каю Каллас на посту главы внешнеполитической службы ЕС не улучшит отношения Брюсселя и Москвы. "Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями", – прокомментировал Песков.

Евродипломатия на Кавказе

По отношению к Южному Кавказу следует ожидать попыток еврочиновников ослабить влияние России. Любые страны, прагматично настроенные к Москве, будут представляться ими как "союзники зла". Каллас уже как-то возмутилась тем, что руководство Грузии "не очень верит" в членство в НАТО, "поэтому они не так сильно продвигают эту повестку дня". На форуме в Братиславе в прошлом году она раскритиковала бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили за то, что он вменял НАТО ответственность за развязывание украинского конфликта. Еврокомиссия является активным участником процесса расширения ЕС, и пока в Грузии сохраняется закон об иноагентах, Каллас будет участвовать в наращивании давления на Тбилиси.

Вряд ли будет хорошо в политическом плане и Азербайджану. Баку поддерживает теплые союзнические отношения с Москвой и ведет независимую линию в украинском вопросе (как и Грузия). В отличие от Баку и Тбилиси, руководство в Ереване воспринимается еврочиновниками как "демократичное" и "антироссийское". Поэтому предпочтение в политических разногласиях между Азербайджаном и Арменией будет отдано второй. В то же время, учитывая увеличение роли "Срединного коридора" и поставок газа из Азербайджана в ЕС перегибать палку Каллас не сможет.

Еще пять лет фон дер Ляйен

Ждать сюрпризов от Еврокомиссии в ближайшие пять лет не стоит, так как там осталась председателем Урсула фон дер Ляйен. Соответственно, не будет ни еще большего ухудшения отношений с Россией, ни намеков на позитивные перемены. Во всяком случае, в Кремле не настроены оптимистично.

"Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией. Так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется", - отметил Песков.

Для Южного Кавказа также без перемен. Грузией фон дер Ляйен, как и вся евробюрократия, недовольна. Однажды во время визита в Тбилиси глава Еврокомиссии давала понять, чего ЕС хочет от республики - занять сторону Запада в конфликте с Россией, снизить давление на оппозицию, освободить Саакашвили и отменить антилиберальные законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение, признанное в РФ экстремистским).

С армянским руководством фон дер Ляйен поддерживает высокий уровень отношений. Напомним, что на встрече Пашиняна в Брюсселе в апреле наряду с госсекретарем Энтони Блинкеном присутствовала и Урсула фон дер Ляйен. Поддержка Пашиняна в свете протестов в Армении и кризиса в отношениях с Россией должна вырасти. При этом, в отличие от Европарламента, Еврокомиссия воздерживается от жесткой критики Азербайджана, поскольку ее прерогативу составляют все-таки экономические вопросы, где Баку является важным и надежным партнером ряда европейских государств.

Кто такой Антониу Кошта?

"Темной лошадкой" в тройке новых лидеров ЕС остается Антониу Кошта. Политик индийских корней занимал министерские должности в правительстве Португалии (при генсеке ООН Антониу Гутеррише), до недавнего времени работал премьером страны (2015-2024 годы), а также депутатом Европарламента. Должность главы Евросовета - самая главная в ЕС. Фактически, это президент союза. Но из всех ключевых позиций позиция во внешней политике у португальца самая взвешенная. Кошта хоть и осудил специальную военную операцию РФ, но сказал, что включение Украины в ЕС маловероятно.

Вероятнее всего, на грузинском направлении Кошта не будет вести себя в отрыве от генеральной линии на критику закона об иноагентах, но не станет стараться быть ястребом. С Азербайджаном у Кошты большого опыта взаимодействия нет, а из Армении с визитом в Португалию при его премьерстве побывал не Пашинян, а экс-президент Армен Саркисян. На той встрече политики вспомнили о вкладе армянского бизнесмена Галуста Гюльбенкяна времен Османской империи в развитие Португалии и обсудили двусторонние вопросы, прежде всего туризм.

В сухом остатке глобальных перемен от ЕС в европейской внешней политике ждать не стоит. Но госпожа Кая Каллас постарается сделать ее еще более антироссийской.