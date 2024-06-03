Триумф евроскептиков: Чем кончились выборы в Европарламент?

Центристы в Европарламенте сохранили большинство, но ухудшили результаты.

Впервые после выхода Великобритании из Евросоюза состоялись выборы в Европейский парламент. Голосование проходило в сложных геополитических условиях. Экономическая ситуация в ЕС ухудшается, проблема миграции обостряется, а усталость от украинского конфликта нарастает. Ко внешнеполитическим кризисам добавилась также непрекращающаяся война в секторе Газа.

Итак, с 6 по 9 июня во всех странах Европейского Союза проходило голосование за депутатов X созыва Европарламента. В общей сложности участие в выборах приняли 360 млн человек, избравшие 720 европарламентариев, и за пять лет с предыдущих выборов предпочтения европейских граждан претерпели значительные изменения.

Франция и Германия

Сенсацией стало увеличение популярности правых и евроскептиков. Они добились значительного прогресса в двух главных странах союза - Франции и Германии. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 32% - в два раза больше проевропейской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, получившей 15% (и это худший результат для правящей партии). Разочарованный Макрон поспешил распустить Национальное собрание и объявил о досрочных выборах.

В Германии партия канцлера Олафа Шольца набрала почти столько же, как и его французский визави: у СДПГ 14,6% голосов. Находящаяся в оппозиции фракция ХДС/ХСС получила 30,9%%, а правая националистическая "Альтернатива для Германии" - 14,2%. Для АдГ такой итог является настоящим триумфом, так как она улучшила показатели более чем на 3 процентных пункта по сравнению с прошлыми выборами. Провал потерпели и союзники Шольца по правящей коалиции: "Зеленые" с 20,5% опустились до 12,8%. Таким образом, у правящей "светофорной коалиции" в Германии совокупно набралось чуть больше 30%.

Так же, как и во Франции, итоги выборов в Европарламент в Германии вызвали политический кризис. Но если в Париже вопрос о вотуме доверия поставил сам президент, объявив о досрочных выборах, то в ФРГ к этому призывают христианские демократы (ХДС). Они потребовали от Шольца "расчистить путь для новых выборов". Канцлер пока не реагирует.

За пределами Франции и Германии

Правые добились успеха и в других ключевых странах Западной и Восточной Европы. Крайне правая партия "Братья Италии" нынешнего премьера Джорджи Мелони получила 26-30%, опередив на 21-25 процентных пунктов левоцентристов. В Австрии националисты из Австрийской партии свободы заняли первое место (25,7%), обогнав как Народную партию (24,7), так и социал-демократов (23,2).

Правые выиграли и в Венгрии. "Фидес" премьера Виктора Орбана набрала 43,7%. Ее конкурент, возглавляемый Петером Мадьяром - бывшим соратником, а ныне критиком Орбана - получила 30,7%. Зато в Нидерландах победительница внутренних парламентских выборов, партия Герта Вильдерса проиграла альянсу левых и "зеленых" - 17% против 21,1%. Также правые укрепили позиции в Греции.

Расстановка сил в X Европарламенте

Несмотря на сенсационный результат евроскептиков, доминирующие на протяжении десятилетий центристы сохраняют лидерство в Европарламенте. Европейская народная партия (EPP), остающаяся крупнейшим блоком в Германии, Греции, Испании и Польше, лидирует по числу голосов. Она получила 191 из 720 мандатов.

Второй силой останутся левоцентристские социалисты и демократы. У Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) 135 мест - они потеряли лишь 4 мандата. Такой результат обеспечен отчасти благодаря победе социалистов на Мальте, в Румынии и Швеции. Хотя по сравнению с 1990-ми годами у S&D влияние упало.

Евроскептики-националисты, составляющие блок ECR и Identity and Democracy (ID) вместе с крайне правыми, включая АдГ, набирают совокупно 146 мест (+19), но остаются в меньшинстве.

Сильно просели "Зеленые" - вместо 20% они могут рассчитывать на не более чем 10% мандатов. При этом они увеличили свои результаты в Латвии, Словении, Хорватии, а в Дании стали крупнейшей партией.

План фон дер Ляйен

Понимая ухудшение своих позиций, лидеры проевропейских партий решили утешить себя тем, что они сохраняют лидерство в Европарламенте. "В центре остается большинство за сильную Европу, и это имеет решающее значение для стабильности. Другими словами, центр держится", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Успех левых и правых возлагает "большую ответственность на партии в центре", добавила она.

Фон дер Ляйен собирается обратиться к большим политическим семьям (имея ввиду партии, входящие в EPP и S&D). Однако вопрос возможного союзничества с "Зелеными" она оставила без ответа. С кем Фон дер Ляйен точно сотрудничать не собирается, так это с ультраправыми из ECR, возглавляемыми Джорджей Мелони.

Лидерство в Европарламенте не гарантирует центристам полного успеха. Для достижения парламентского большинства по каждому закону требуется поддержка как минимум 361 члена органа. У EPP и S&D на пару набирается лишь 326. Так что помимо зеленых им, вероятно, придется прибегать к поддержке некоторых правых националистов. Неопределенность может возникнуть и при переизбрании фон дер Ляйен. Голосование в Европарламенте - всегда сложный процесс, так как из практики 10-15% депутатов голосуют не за ту группу, от которой они избраны в крупные европейские фракции.

Последствия выборов в Европарламент

Как видно, выборы в Европарламент продемонстрировали разочарование в правящих партиях, при этом не поменяли кардинально политический ландшафт. Европарламент является законодательным органом и играет важную роль в разработке законодательства ЕС в различных сферах политики, начиная с миграции и климата и заканчивая бюджетом и безопасностью. Во внешней политики у парламента ЕС скорее совещательная функция, так как Еврокомиссия остается ключевым игроком в этой сфере.

Для России итоги выборов можно считать положительными. Ведь партии Ле Пен, Вильдерса, Орбана, АПС и АдГ выступают за нормализацию отношений с Россией и диалог по Украине. При этом правительства в ключевых странах ЕС - Франции и Германии - сохраняют власть, а они пока не готовы к дипломатии. В Германии победившая ХДС не настроена к России мягче, чем СДПГ, а у АдГ не хватает голосов для формирования правительства. Можно рассчитывать на успех националистов во Франции, но даже если партия Ле Пен в первом туре опередит всех, во втором ее противники могут объединиться.