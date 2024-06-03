В "Грузинской мечте" подвели итоги выборов в Европарламент

Накануне в странах ЕС завершились выборы в Европарламент, большинство по итогам которых получила Европейская народная партия. В понедельник итоги выборов оценили в правящей партии Грузии.

В правящей партии "Грузинская мечта" оценили итоги выборов в Европарламент. По словам депутата Ираклия Кадагашвили, теперь внутрипарламентская политическая борьба обострится еще больше.

"Крайне правые, крайне левые еще в большей дозе приходят в Европейский парламент. Это еще больше обострит внутрипарламентскую политическую борьбу"

– Ираклий Кадагашвили

Он подчеркнул, что после выборов в Европарламенте будет более разнообразная жизнь, что приведет к еще большей конфронтации и столкновению позиций.

"Возможно, нам будет дана большая возможность для того, чтобы в этой борьбе найти такие элементы, политические группы, которые будут более реалистично оценивать текущую ситуацию в Грузии, и политическая жизнь в Европарламенте не будет подчинена одному политическому нарративу"

– представитель правящей партии

Выборы в Европарламент

Согласно предварительным итогам, победу на выборах одерживает Европейская народная партия, которая поддерживает действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. При этом в целом ряде стран Евросоюза, включая Австрию, Германию и Францию, правящие партии потерпели поражение.

Выборы в ЕП проходили в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня.