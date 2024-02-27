Россия и Китай увеличили товарооборот с начала года

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 9,3%. Из Китая было ввезено товаров на $16,8 млрд - на 12,5% больше, чем в 2023 году. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 26,3%.

С января по февраль текущего года товарооборот между Россией и Китаем составил более $37 млрд, что на 9,3% больше показателей аналогичного периода 2023 года, пишет Главный таможенный комитет КНР.

С начала года Китай ввез в Россию товаров на $16,8 млрд, что на 12,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Россия также увеличила поставки в КНР на 6,7%. Было экспортировано товаров на общую сумму $20,2 млрд.

Стоит добавить, что двусторонний товарооборот в 2023 году увеличился на 26,3% и составил свыше $240 млрд. Руководители обеих стран ранее заявляли о необходимости удвоить товарооборот, довести его к $200 млрд.