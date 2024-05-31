Геленджик подготовился к сезону пожаров

Власти Геленджика ввели дополнительные меры для предотвращения природных пожаров. На курорте увеличили число патрульных отрядов и создали специальные полосы разделения, которые защитят город от пожаров.

В Геленджике усилили меры в связи с предстоящим сезоном пожаров и повышением температуры. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале градоначальник курорта Алексей Богодистов.

Он сообщил, что курорт находится в зоне подверженной частым природным пожарам, поэтому было решено отделить населенные пункты от лесного массива с помощью минерализованных полос.

"Сложный рельеф, большое количество краснокнижных растений усложняют работы по созданию полос такой ширины"

– Алексей Богодистов

Также чиновник рассказал, что усилена работа патрульных бригад, которые будут мониторить ситуацию.

Всего с начала апреля территорию курорта патрулирует порядка 185 человек и 51 машина специальной пожарной техники.

Ранее сообщалось, что глава региона Вениамин Кондратьев предупредил жителей и гостей курорта о возможности возникновения пожаров в связи с аномальной жарой. Температура воздуха на черноморском побережье будет достигать 40 градусов.