Финал турнира по боксу примет столица Кубани

В Краснодаре проходит турнир по профессиональному боксу. В нем участвуют команды из России, Греции и Сербии. Сегодня состоится финал.

Международный турнир среди боксеров-профессионалов стартовал в Краснодаре, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В нем участвуют команды из России, Сербии и Греции. Сегодня состоится бой за третье место, а также битва за победу в соревнованиях.

Отмечается, что составы команд состоят из 7 боксеров – победители и призеры российских и европейских первенств по боксу.