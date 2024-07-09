Вестник Кавказа

Финал турнира по боксу примет столица Кубани

Финал турнира по боксу примет столица Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре проходит турнир по профессиональному боксу. В нем участвуют команды из России, Греции и Сербии. Сегодня состоится финал.

Международный турнир среди боксеров-профессионалов стартовал в Краснодаре, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В нем участвуют команды из России, Сербии и Греции. Сегодня состоится бой за третье место, а также битва за победу в соревнованиях.

Отмечается, что составы команд состоят из 7 боксеров – победители и призеры российских и европейских первенств по боксу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1540 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанцы стали лучшими на турнире по боксу в Серпухове

Дагестанцы стали лучшими на турнире по боксу в Серпухове

Избербаш принимает боксерский турнир

Избербаш принимает боксерский турнир

Бивол и Бетербиев сойдутся лицом к лицу в октябре

Бивол и Бетербиев сойдутся лицом к лицу в октябре

В Баку стартовал международный турнир по боксу

В Баку стартовал международный турнир по боксу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы