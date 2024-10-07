Азербайджанские боксеры начали ЧЕ с победы

Боксеры из Азербайджана на открывшемся накануне чемпионате Европы одержали две победы. Сегодня Руслан Гадиров и Ильгар Салахов вновь выйдут на ринг ЧЕ в рамках 1/8 финала.

На чемпионате Европы среди боксеров в возрасте до 23 лет участники от Азербайджана в первый день состязаний одержали две победы.

Чемпиона открылся в Софии накануне, всего в нем принимают участие 327 боксеров из 35 стран мира. Азербайджан представлен 13 спортсменами. В первый же день членам сборной страны удалось одержать две победы.

Руслан Гадиров со счетом 5:0 обошел греческого боксера Георгиоса Георганцаса. В 1/8 финала Гадиров встретится с сербом Стефаном Самовичем.

Ильгар Салахов победил в поединке с Гораном Миочичем из Хорватии со счетом 5:0. В 1/8 финала ему предстоит встреча с соперником из Израиля Сафи Або Шабано.

Бои Гадирова и Салахова состоятся 13 октября.