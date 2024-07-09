Вестник Кавказа

Пожар в парке Галицкого ликвидирован в Краснодаре

пожар в Краснодаре
© Фото: Telegram-канал МЧС Краснодарского края
Пожарные ликвидировали возгорание в парке Галицкого. Огонь охватил площадь в районе 90 кв метров.

Пожарные справились с пожаром, вспыхнувшем 17 июля в парке в Краснодаре. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС Краснодарского края.

Информация о возгорании поступила около 12:30, после чего на место происшествия выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51ч. пожар удалось локализовать, а в 13:22ч. ликвидировать"

– пресс-служба ведомства

Площадь пожара достигала 90 кв метров. В тушении принимали участие 8 человек, задействовано было 2 единицы техники.

Напомним, парк "Краснодар" был построен местным бизнесменом Сергеем Галицким, владеющим одноименным футбольным клубом.

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