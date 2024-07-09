Пожар добрался до парка Галицкого в Краснодаре

В парке Галицкого в Краснодаре разгорелся пожар. Ведется тушение, информации о пострадавших нет.

В парке Сергея Галицкого в Краснодаре полыхает пожар, информирует отдел МЧС РФ. В спасательном ведомстве также сообщили, что изначально огонь разгорелся в помещении, где хранится инвентарь, потом пламя начало распространяться и охватило территорию в районе «Парада планет».

Очевидцы в соцсетях сообщают, что над территорией парка наблюдается сильное задымление.

«Пожар локализован на площади 30 кв. метров, предварительно, горели строительные материалы»

– МЧС РФ по Краснодарскому краю.

К настоящему времени точных данных о том, что именно привело к пожару, нет. Данных о пострадавших также не поступало. По факту ведется разбирательство.